Туреччина готова обговорювати можливість відправлення миротворців до України – Milliyet

Джерела у Міністерстві національної оборони Туреччини підтверджують, що обговорення цього питання триває.

Анкара розглядає питання щодо можливої участі своїх військових у складі миротворчої місії в Україні.

Про це повідомляє турецьке видання Milliyet

Джерела у Міністерстві національної оборони Туреччини підтверджують, що обговорення цього питання триває. Водночас повідомляється, що командування сил звернулося з відповідними юридичними запитами після заяви лідера Народно-республіканської партії (НРП) Озгюра Озеля.

На цю тему також висловився контр-адмірал Зекі Актюрк, радник зі зв’язків із громадськістю та прес-секретар Міністерства національної оборони Туреччини, який провів прес-конференцію, присвячену питанням безпеки та міжнародної співпраці.

Раніше ми писали, що пошуки шляхів до припинення вогню в Україні залишаються ключовими в обговореннях на рівні світових політиків. США та ЄС активно обговорюють можливість введення європейських миротворчих контингентів для підтримки безпеки та стабільності в регіоні.