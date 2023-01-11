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Туреччина передала Україні свої касетні боєприпаси часів "холодної війни" - Foreign Policy

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Туреччина передала Україні свої касетні боєприпаси часів "холодної війни" - Foreign Policy

Фото: commons.wikimedia.org

Йдеться про вдосконалені конвенційні боєприпаси подвійного призначення

Туреччина передає Україні касетні боєприпаси, які були виготовлені у часи "холодної війни". 

Про це повідомляє видання Foreign Policy.

Боєприпаси dual-purpose improved conventional munitions, DPICM призначені для ураження бронетехніки, кожен з яких може розкидати 88 набоїв.

Джерела видання серед американських та європейських чиновників повідомили, що Туреччина почала постачати ці боєприпаси Україні у листопаді 2022 року.

Журналісти звернулись за коментарями у посольство Туреччини у Вашингтоні та у Міністерство оборони України, але там відмовились коментувати ситуацію.

"Після того, як США відмовили (Україні) у доступі до касетних боєприпасів, Туреччина стала єдиним місцем, де вони могли їх отримати. Це просто показує, що, попри те, що Туреччина в деяких відносинах зближується з Росією, вона стає справді важливим прихильником України у військовому відношенні", - йдеться у повідомленні одного з джерел видання.

Зазначимо, що Туреччина та США не є членами Конвенції про касетні боєприпаси. США відмовились постачати свої боєприпаси через високий брак, приблизно чверть з них не розривається. Туреччина, у якій раніше також було налагоджено виробництво касетних боєприпасів, почала передавати їх Україні зі своїх складів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пакистан найближчим часом планує відправити в Україну 159 контейнерів з боєприпасами, серед яких будуть 155 мм снаряди для артилерії.

Крім того, ми раніше інформували, що Канада придбає у США та передасть Україні сучасну систему протиповітряної оборони ЗРК NASAMS.

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