Туреччина призупинила транзит підсанкційних товарів до Росії - Reuters 

Анкара дала Європейській комісії усні запевнення у тому, що з 1 березня товари не переправлятимуться на територію Росії.

На тлі посилення тиску США та Європи на Анкару, Туреччина цього місяця призупинила транзит до Росії товарів, що підпадають під санкції Заходу.

Про це інформує Reuters .

У повідомленні йдеться, що уряд Туреччини передав компанітранзи ям список заборонених іноземних товарів і доручив їм не переправляти їх до Росії з 1 березня.

Голова Стамбульської асоціації експортерів чорних та кольорових металів Четін Текделіоглу заявив, що будь-які товари із цього списку заблоковані для ввезення з Росії незалежно від країни походження.

Натомість офіційний зазначає, що Анкара дала Європейській комісії усні запевнення у тому, що з 1 березня товари не переправлятимуться на територію Росії, якщо на них поширюються санкції та експортний контроль ЄС, США чи Великобританії.

Зазначимо, через вторгнення РФ в Україну західні країни запровадили рекордні санкції проти Москви. Утім, це не завадило Туреччині залишити відкритими канали постачання. У відповідь Вашингтон минулого місяця попередив про експорт хімікатів, мікрочіпів та інших продуктів, які можуть бути використані Москвою у військових цілях.

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"Член НАТО Анкара прагнула збалансувати свої добрі стосунки як з Москвою, так і з Києвом за умов війни. Вона принципово виступає проти санкцій, але заявляє, що в Туреччині їх не вдасться обійти, і що ніяка продукція, що поставляється, не може бути використана російськими військовими", - йдеться у повідомленні.

Зважаючи на "серйозні попередження" західних урядів, це була "можливість" уникнути конфронтації з ЄС, куди половина турецького експорту потрапляє в рамках єдиного митного союзу, заявив журналістам Текделіоглу.

"Був список обмежень на реекспорт із зон вільної торгівлі до Росії з березня, і було надано вказівку", - сказав він.

Напередодні стало відомо, що Туреччина більше не обслуговуватиме літаки Airbus і Boeing, якими користуються російські та білоруські компанії. Відповідне рішення ухвалили в турецькому Міністерстві митниці й торгівлі.

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