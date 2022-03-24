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Туреччина продовжує контакти з Україною та Росією, Ердоган розповів про "формулу миру"

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Туреччина продовжує контакти з Україною та Росією, Ердоган розповів про "формулу миру"

Associated Press

Ердоган зазначив, що Туреччина підтримує особливі стосунки з обома країнами.

Туреччина продовжує підтримувати контакти і з Україною, і з Росією, і першочергове завдання її дипломатії полягає в тому, щоб досягти врегулювання ситуації.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на пресконференції за підсумками саміту НАТО в Брюсселі, повідомляє "Анадолу".

"Ми підтримуємо дипломатичні контакти з обома сторонами, обговорюємо всі пропозиції та підтримуємо всі ініціативи, спрямовані на встановлення миру", - сказав він.

Ердоган зазначив, що Туреччина підтримує особливі стосунки з обома країнами.

"З цієї причини перше завдання турецької дипломатії полягає у припиненні військових дій. Мир в Україні має бути забезпечений за формулою, яка влаштує дві країни та світову спільноту. Це має бути стійкий та міцний мир", - додав президент Туреччини.

Нагадаємо, що США та Туреччина офіційно звинуватили Росію у воєнних злочинах в Україні.

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