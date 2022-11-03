Туреччина в політичній грі: експерт пояснив позицію Ердогана

На думку Ердогана, Шольц змінив своє ставлення до Путіна. Тепер він готовий до дипломатичних розмов.

Федеральний канцлер Німеччин Олаф Шольц міг змінити своє ставлення до Путіна. Тепер він готовий до дипломатичних розмов.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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За його словами, заяви Ердогана щодо Шольца потрібні йому для того, аби підняти власну політичну вагу. Наприклад, нещодавно він не став відповідати на питання, як йому вдалося повернути Путіна до “зернової угоди”.

“У Ердогана вибори "на носі". На 13 листопада в нього була запланована зустріч з Байденом на найвищому рівні. Однак буквально 1 листопада він зробив заяву, що ще не вирішив, чи полетить туди”, - наголосив політичний експерт.

Нагадаємо, що російській хакер зламав сторінку Валерія Залужного в Instagram.

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