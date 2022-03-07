Туреччина вмовила Лаврова на зустріч із Кулебою: де та коли будуть перемовини

Туреччина вмовила Лаврова на зустріч із Кулебою: де та коли будуть перемовини

Зустріч голів МЗС відбудеться в турецькій Анталії.

У четвер, 10 березня, в Анталії, Туреччина, відбудеться тристороння зустріч очільників МЗС Туреччини, України та Росії.

Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 7 березня, пише Anadolu.

За його словами, зустріч відбудеться у межах Дипломатичного форуму в Анталії, згоду на участь у якому дали і Сергій Лавров та Дмитро Кулеба. Він зауважив, що Туреччина доклала чимало зусиль, щоб організувати таку зустріч. Чавушоглу висловив надію на внесок майбутньої зустрічі у мир та стабільність в Україні.

"Лавров та Кулеба прибудуть до Анталії. Зустріч відбудеться з моєю участю. Ми доклали великих зусиль для її організації", - сказав турецький міністр.

Він наголосив, що абсолютний пріоритет під час перегорів буде домовленість про припинення військових дій в Україні, на яку напала РФ і продовжує атакувати.

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