Туреччина все ж відповіла, чи готова відправити миротворців до України – Bloomberg

Туреччина, яка є членом НАТО, готова розмістити своїх миротворців в Україні, але має умову.

Туреччина, яка має другу за величиною армію в НАТО після США, відкрита для відправлення миротворців до України.

Про це пише Bloomberg.

За інформацією джерел видання, питання розміщення миротворців в Україні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорив з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних країни-агресорки РФ Сергієм Лавровим під час окремих зустрічей в Анкарі на початку цього місяця.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що підтримає європейських союзників, які беруть участь у миротворчих силах і надають гарантії безпеки для України, при цьому виключаючи пряму роль США.

"Це робить розгляд Туреччиною можливості допомогти контролювати потенційне перемир'я критично важливим для полегшення тягаря європейських союзників, включаючи Велику Британію та Францію, які розробляють плани щодо створення європейських сил для України", – йдеться у статті.

Водночас, джерела Bloomberg уточнюють, що Туреччина не буде частиною жодної миротворчої місії, якщо вона не буде залучена до всіх консультацій і підготовки щодо формування цієї місії.

У виданні нагадують, що Ердоган підтримував тісні зв'язки з РФ після її вторгнення в Україну в 2022 році і використав свою здатність розмовляти з обома країнами, щоб відігравати центральну роль у переговорах про Чорноморський коридор для експорту українського зерна, хоча РФ відмовилася від цієї угоди у 2023 році.

РФ не дала відповіді Туреччині щодо відправлення військ в Україну, хоча ця тема обговорювалася з Лавровим під час його недавнього візиту, зазначають джерела Bloomberg в Кремлі.

Днями Реджеп Ердоган говорив про військову міць і потенціал Туреччини для зміцнення безпеки Європи, заявивши, що давнє прагнення Анкари приєднатися до Європейського Союзу принесе користь усім сторонам.

"Тільки повноправне членство Туреччини в блоці може врятувати Європейський Союз із глухого кута, в який він потрапив, від економіки до оборони, від політики до міжнародної репутації", — сказав Ердоган. Зауважимо, що Туреччина була претендентом на вступ до ЄС з 1987 року.

Нагадаємо, у Туреччині заявили, що не мають заперечень проти членства України в НАТО.

Також ми писали, що європейські країни, зокрема Велика Британія, Німеччина та Франція, готові направити свої війська для забезпечення дотримання перемир’я в Україні.

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