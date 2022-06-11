Туреччина запропонувала Росії зустріч з Україною та ООН щодо вивезення зерна

Очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу зазначив, що пропозиція про перемовини належить ООН і вона є найбільш правильною.
Анкара запропонувала Москві провести переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо створення коридорів для вивезення зерна із заблокованих українських портів. І чекає на відповідь від РФ щодо цієї ініціативи.
Про це заявив очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, якого цитує Hurriyet.
"Ми заявили про готовність провести у Стамбулі зустріч із цього питання між Росією, Україною, Туреччиною та ООН. Ця пропозиція ООН і вона є найбільш правильною. Наша позиція була ясно донесена, зараз ми чекаємо на відповідь від Росії", - сказав Чавушоглу.
Раніше в інтерв'ю ТСН посол України у Туреччині Василь Боднар заявив про те, що Туреччина готова стати майданчиком для переговорів Києва та Москви за участі ООН і розробити гарантії безпеки для України. Та знімати з Росії санкції в обмін на розблокування українських портів - неприпустимо. "Жодного рішення про Україну без України - в цьому форматі працює і ООН, і Туреччина, але на переговорах в Анкарі представників Києва не було. Бо турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу перевіряв готовність російської сторони до справжнього діалогу", - зазначив посол України у Туреччині.
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