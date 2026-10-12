Турелі проти реактивних «Шахедів» і дрони на 800 км/год: у Міноборони розкрили плани розвитку ППО

Пускова установка реактивних безпілотників / © Defence express

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Україна має на озброєнні сотні великокаліберних турелей, які застосовують у системі протиповітряної оборони для перехоплення реактивних безпілотників.

Про це журналістам повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара, передає військовий портал Мілітарний.

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За словами очільника оборонного відомства, Україна розбудовує багаторівневу систему ППО для протидії різним повітряним загрозам. Вона передбачає використання зенітних ракетних комплексів, переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК), турелей, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), екіпажів дронів-перехоплювачів та авіації.

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Великокаліберні турелі вже показали хороші результати під час боротьби з російськими реактивними безпілотниками. Тому в Міноборони мають намір розширювати цей напрям, нарощувати кількість таких установок і працювати над створенням моделей, здатних діяти на більшій відстані.

Хмара також звернув увагу на зростання загрози з боку реактивних дронів. Через високу швидкість цих безпілотників українські сили ППО повинні максимально швидко виявляти цілі та реагувати на них.

Крім того, оборонне відомство готується до появи нового покоління російських безпілотників, швидкість яких може сягати близько 800 км/год.

За словами міністра, українські виробники вже отримали завдання розробити відповідні рішення та представити прототипи засобів для протидії таким повітряним цілям.

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Раніше повідомлялося, що Українські військові уразили вісім російських пускових установок, які використовують для запуску балістичних ракет по Україні.

Ми раніше інформували, що в Україні та безпосередньо в Києві заговорили про початок часткового вирішення проблеми збиття реактивних «Шахедів».

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