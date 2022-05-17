"Туристичний сезон" для окупантів: поранених солдатів РФ відвозять на бази відпочинку Арабатської Стрілки

"Туристичний сезон" для окупантів: поранених солдатів РФ відвозять на бази відпочинку Арабатської Стрілки

Місцевих підприємців змушують відкривати бази відпочинку, кав’ярні, магазини та "створювати безпечні й комфортні умови" для них.

Російські загарбники під дулами автоматів організовують "туристичний сезон" на Арабатській Стрілці у Херсонській області.

Про це повідомляє Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Наразі санаторії та бази відпочинку на території тимчасово окупованого Криму переповнені пораненими російськими військовими, яких везуть з материкової частини України.

"Тому загарбники вирішили влаштувати собі відпочинок у курортних місцях тимчасово окупованої Херсонщини. Місцевих підприємців змушують відкривати бази відпочинку, кав’ярні, магазини та "створювати безпечні й комфортні умови" для відпочивальників", - зазначає вона.

Арабатська Стрілка межує з тимчасово окупованим півостровом, який використовується агресором як військова база для нападу на материкову Україну.

Нагадаємо, військовий експерт повідомив, що Путін фактично визнав, що Крим — це Україна.

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