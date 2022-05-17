Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Туристичний сезон" для окупантів: поранених солдатів РФ відвозять на бази відпочинку Арабатської Стрілки

Дата публікації
Перегляди
854
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Туристичний сезон" для окупантів: поранених солдатів РФ відвозять на бази відпочинку Арабатської Стрілки

Фото: УНІАН

Місцевих підприємців змушують відкривати бази відпочинку, кав’ярні, магазини та "створювати безпечні й комфортні умови" для них.

Російські загарбники під дулами автоматів організовують "туристичний сезон" на Арабатській Стрілці у Херсонській області.

Про це повідомляє Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. 

Наразі санаторії та бази відпочинку на території тимчасово окупованого Криму переповнені пораненими російськими військовими, яких везуть з материкової частини України. 

"Тому загарбники вирішили влаштувати собі відпочинок у курортних місцях тимчасово окупованої Херсонщини. Місцевих підприємців змушують відкривати бази відпочинку, кав’ярні, магазини та "створювати безпечні й комфортні умови" для відпочивальників", - зазначає вона.

Арабатська Стрілка межує з тимчасово окупованим півостровом, який використовується агресором як військова база для нападу на материкову Україну. 

Нагадаємо, військовий експерт повідомив, що Путін фактично визнав, що Крим — це Україна. 

Читайте також:

Волонтери розбили клумбу між трьома містами-героями: Гостомелем, Бучею та Ірпенем

Волонтери розбили клумбу між трьома містами-героями: Гостомелем, Бучею та Ірпенем
Наступна публікація