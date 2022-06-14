"Тут 150 відмовників": офіцери РФ, які чинили звірства в Бучі, обговорюють чутки про звільнення Шойгу

"Тут 150 відмовників": офіцери РФ, які чинили звірства в Бучі, обговорюють чутки про звільнення Шойгу

Українською розвідкою перехоплено розмову офіцерів російської 64-ї окремої мотострілецької бригади.

Під час бесіди телефоном підлеглий російський офіцер питає у свого командира щодо правдивості чуток про звільнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Російський командир спростовує чутки.

"Ні наче. Ось він нещодавно Омурбекову (командиру 64 ОМСБР) зірку вручав (звання полковника)", – каже він.

Потім росіянин додає: "Тут 150 відмовників. Їх ніхто і засуджувати не має права".

Так офіцери російської 64-ї ОМСБР, що чинила звірства в Бучі, обговорюють неспроможність набрати новий особовий склад.

Офіцери також обговорюють обіцяні російською владою грошові надбавки.

"Зає… (пречудово). А то у нас відмовників просто взагалі – море", – каже військовий.

За інформацією української розвідки, 64-а ОМСБР – саме той підрозділ, що чинив жахливі злочини під час окупації Бучі. Після її звільнення командир 64-ї ОМСБР, Азатбек Омурбеков, отримав державні нагороди РФ та позачергове звання.

Загалом, СБУ вже встановила 1140 російських загарбників, які чинили звірства проти мирного населення на Київщині.

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