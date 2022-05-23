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Тут "бандерівців" немає: мешканець окупованого Херсона спантеличив пропагандистів РФ (відео)

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Тут "бандерівців" немає: мешканець окупованого Херсона спантеличив пропагандистів РФ (відео)

Фото: instagram.com/p/CcuNtC-oipR / Фото: Фото з відкритих джерел

Мешканець окупованого Херсона мужньо відповів російським пропагандистам і заявив, що РФ безпідставно захопила українські території.

Російські окупанти привезли до тимчасово окупованого Херсона своїх пропагандистів. "Журналісти" намагалися взяти інтерв'ю у місцевого жителя, але відповідь пенсіонера їх спантеличила. Пропагандисти не очікували, що дідусь почне критикувати РФ .

Відео з'явилося у пабліку "Міст Херсон" в Тwitter.

"Росіяни привезли до Херсона своїх пропагандистів і "міжнародних журналістів". Дід їм каже, що хоче жити в Україні", — йдеться у повідомленні.

На відео можна почути, як пенсіонер мужньо відповідає пропагадистці, що ніяких "бандерівців" у Херсоні немає, а він сам, росіянин за національністю, хоче жити в Україні.

"Ви захопили цю територію — на якій підставі? Які тут бандерівці? Тут бандерівців немає. Я росіянин, народився в Якутії", — зазначив він.

Натомість пропагандистка зазначила: "Ми хотим показать, чего вы хотите". Дідусь відповів лаконічно: "Я хочу жити в Україні".

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій Херсонщині військові РФ масово та жорстоко ґвалтують дітей на очах у батьків.

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