Тут "бандерівців" немає: мешканець окупованого Херсона спантеличив пропагандистів РФ (відео)

Мешканець окупованого Херсона мужньо відповів російським пропагандистам і заявив, що РФ безпідставно захопила українські території.
Російські окупанти привезли до тимчасово окупованого Херсона своїх пропагандистів. "Журналісти" намагалися взяти інтерв'ю у місцевого жителя, але відповідь пенсіонера їх спантеличила. Пропагандисти не очікували, що дідусь почне критикувати РФ .
Відео з'явилося у пабліку "Міст Херсон" в Тwitter.
"Росіяни привезли до Херсона своїх пропагандистів і "міжнародних журналістів". Дід їм каже, що хоче жити в Україні", — йдеться у повідомленні.
На відео можна почути, як пенсіонер мужньо відповідає пропагадистці, що ніяких "бандерівців" у Херсоні немає, а він сам, росіянин за національністю, хоче жити в Україні.
"Ви захопили цю територію — на якій підставі? Які тут бандерівці? Тут бандерівців немає. Я росіянин, народився в Якутії", — зазначив він.
Натомість пропагандистка зазначила: "Ми хотим показать, чего вы хотите". Дідусь відповів лаконічно: "Я хочу жити в Україні".
Росіяни привезли в Херсон своїх пропагандистів і «міжнародних журналістів»— МОСТ ХЕРСОН (це поряд із Чорнобаївкою) (@most_ks_ua) May 23, 2022
Дід їм каже, що хоче жити в Україні pic.twitter.com/34PAItq0us
Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій Херсонщині військові РФ масово та жорстоко ґвалтують дітей на очах у батьків.
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