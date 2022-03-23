"Тут, бл**ь, з двома дітьми спробуй так хату обставити": окупант розказує про високий рівень життя українців (аудіо)

"Тут, бл**ь, з двома дітьми спробуй так хату обставити": окупант розказує про високий рівень життя українців (аудіо)

СБУ перехопила чергову розмову окупанта, де він жаліється, що в Росія немає такого рівня життя, як в Україні.

Служба безпеки України опублікувала запис телефонної розмови російського окупанта, який перебуває у Київській області, з родичами в Росії, де той описує достойний рівень життя українців.

Він також відверто говорить про мародерства окупантів, називаючи це "безліміт".

Російський загарбник підкреслює, що у людей якісні ремонти, техніка та одяг. Він дуже здивований, що в Україні люди живуть краще, ніж в Росії.

"Тут, бл**ь, з двома дітьми спробуй так хату обставити. Все життя будеш платити, та ще й діти будуть платити. І всі речі не як наші - ширпотреб смердючий, а достойні, фірмові… ніде ще хе*ню не бачив: ні в селах, ні в містах", - каже окупант.

Однак його співрозмовниця переконана, що це все завдяки підтримці Заходу.

"…Захід підтримує їх як! Ясне діло: и речі, и все…".

Вона також розповідає, про наслідки санкцій в Росії, зокрема, що закрили кордони до Європи, що росіяни не можуть скачати програмне забезпечення для комп'ютерів, а також про зростання безробіття в РФ.

Нагадаємо, у Києві затримали двох поплічників російських окупантів.

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