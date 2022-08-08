"Тут буде або російська земля, або випалена пустеля": окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС

Командувач російським гарнізоном на ЗАЕС заявив, що всі важливі об'єкти там заміновано, а станція "буде російською, або нічиєю".

Про це начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ Валерій Васильєв сказав у зверненні до російських військових.

"Цю станцію будували російські люди для усіх наших братів-слов'ян. Тепер нацисти вирішили декомунізувати наше спільне минуле. Тому тут буде або російська вільна земля, або випалена пустеля! І ви, солдати великої російської армії, маєте бути готові виконати цей наказ", - заявив окупант.

Він додав, що російські військові "готові до наслідків цього кроку".

Нагадаємо, українська розвідка підтвердила інформацію про те, що російські війська замінували територію енергоблоків Запорізької АЕС в Енергодарі. Окрім того, окупанти замінували життєво важливі комунікації в тимчасово захопленому Херсоні.

Росіяни здійснюють артобстріли Запорізької АЕС, щоб знищити її інфраструктуру, зруйнувати лінії електропередач, через які електроенергія надходить до енергосистеми України. В "Енергоатомі" попереджають, що такі дії окупантів призведуть до знеструмлення південних регіонів країни. Наразі рівень радіації у межах норми, але чергова провокація може закінчитися катастрофою.

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