"Тут інша ситуація": у Польщі пояснили, чому українським біженцям не варто переїжджати до великих міст

"Тут інша ситуація": у Польщі пояснили, чому українським біженцям не варто переїжджати до великих міст

У галузях, найбільш відкритих для найму іноземців, очікується високий попит на заробітчан найближчим часом.

Масовий потік українців, які вимушені зараз покидати домівку і переїздити, зокрема, і за кордон, є серйозним викликом для Польщі, де почалися деякі проблеми з прийняттям і працевлаштуванням українців. Приміром, у великих містах утворилися величезні черги з громадян України за отриманням PESEL (польський ідентифікаційний номер).

Про це повідомляють в аналітичному центрі міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

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Так, у польських мегаполісах довгі черги біженців за отриманням PESEL, обмежена кількість робочих місць, труднощі з влаштуванням дітей до переповнених шкіл та дитсадків. Проте переїжджати з великих міст до провінцій українці не хочуть.

"Українці бояться, що у невеликих містах та селах Польщі також не буде інфраструктури: автобусів, дитячих садків і навіть хороших доріг, бо такі є реалії багатьох малих міст України. Але тут інша ситуація: великі виробничі підприємства, складські приміщення, економічні зони розташовані за межами великих міст. Рівень життя у них також гідний, а ресурсів для допомоги біженцям – більше. Проте біженці цього не знають і хочуть їхати до Варшави, Кракова чи Гданська, де, на їхню думку, буде легше знайти роботу, і де вже існує велика українська громада", – стверджує Томаш Богдевич, генеральний директор Gremi Personal.

Доступність вакансій, на думку експерта, є ключовим чинником, оскільки праця дає відчуття фінансової безпеки біженцям, які не хочуть залежати лише від доброї волі поляків.

Крім того, на польському ринку праці з’явилася сьогодні велика кількість жінок, більшість з яких не володіють польською мовою на комунікативному рівні. Але проблема не обмежується пошуком підробітків для жінок із України. Раніше у Польщі доводилося мати справу з економічною міграцією – передбачуваною та контрольованою ринковими механізмами попиту та пропозиції, нинішня її хвиля – раптова та хаотична. В результаті роботодавці можуть зіткнутися з високою плинністю кадрів.

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У галузях, найбільш відкритих для найму іноземців, таких як виробництво продуктів харчування, логістика, готельний бізнес та ресторани, попит на іноземних робітників часто буває змінним та сезонним. У цих галузях очікується високий попит на працівників найближчим часом, але в другій половині року він традиційно падає.

На думку експерта, без планування та гнучкого управління працевлаштуванням роботодавці, які зараз готові прийняти на роботу жінок-біженок з України з гуманітарних міркувань, можуть згодом взагалі відмовитись від цієї місії.

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