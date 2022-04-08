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"Тут могли бути 50 вбитих українців з Краматорська": Кулеба відвідав центр біженців у Польщі (фото)

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"Тут могли бути 50 вбитих українців з Краматорська": Кулеба відвідав центр біженців у Польщі (фото)

Twitter/Дмитро Кулеба

Волонтери кажуть, що новоприбулі останніми днями ­– переважно з Донбасу.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба разом з трійкою ОБСЄ відвідав 8 квітня центр для біженців на на кордоні з Польщею.

Про це він написав у Мережі.

"Відвідав центр для біженців на польсько-українському кордоні з трійкою ОБСЄ – Анн Лінде, Збігневом Рау та Буяром Османі. Волонтери кажуть, що новоприбулі останніми днями ­– переважно з Донбасу. Прикро знати, що сюди могли прибути і 50 евакуйованих, убитих російським ударом по Краматорську", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 8 квітня російські війська завдали ракетного удару з "Точки-У" по залізничному вокзалу Краматорська. Саме в той час відбувалася евакуація цивільних.

За попередніми даними, внаслідок удару по краматорському вокзалу загинули 50 людей, з них п’ятеро – діти.

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