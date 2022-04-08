"Тут могли бути 50 вбитих українців з Краматорська": Кулеба відвідав центр біженців у Польщі (фото)

Волонтери кажуть, що новоприбулі останніми днями – переважно з Донбасу.
Голова МЗС України Дмитро Кулеба разом з трійкою ОБСЄ відвідав 8 квітня центр для біженців на на кордоні з Польщею.
Про це він написав у Мережі.
"Відвідав центр для біженців на польсько-українському кордоні з трійкою ОБСЄ – Анн Лінде, Збігневом Рау та Буяром Османі. Волонтери кажуть, що новоприбулі останніми днями – переважно з Донбасу. Прикро знати, що сюди могли прибути і 50 евакуйованих, убитих російським ударом по Краматорську", – йдеться в повідомленні.
Visited a refugee center at the Polish-Ukrainian border with @OSCE Troika: @AnnLinde, @RauZbigniew, @Bujar_O. Volunteers say newcomers of past days are mostly from Donbas. Devastating to know that 50 evacuees killed by the Russian strike on Kramatorsk could have arrived here too. pic.twitter.com/7QImBg1B8W— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 8, 2022
Нагадаємо, вранці 8 квітня російські війська завдали ракетного удару з "Точки-У" по залізничному вокзалу Краматорська. Саме в той час відбувалася евакуація цивільних.
За попередніми даними, внаслідок удару по краматорському вокзалу загинули 50 людей, з них п’ятеро – діти.
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