"Тут нині всюди Донецький аеропорт": військові розповіли про пекельні бої на Ізюмському напрямку

На Ізюмському напрямку точиться інтенсивна війна на зустрічних курсах. Ворожа артилерія перетворила поля на межі Харківської та Донецької областей на суцільне решето.

Ворожі танки викочуються там на відстань пострілу по кілька разів на добу. Та їдуть, тим кому вдається втекти з поля бою, зазвичай, ні з чим, йдеться в ТСН.

«Летить все - 152-го міліметра, 120-ті “Гради”, касетні снаряди. Сиплять у великій кількості - снарядів у них, на жаль, вистачає», - кажуть військові.

Земля з висоти більше нагадує решето, вкрите димовою завісою. Вгадати або ж передбачити, коли саме прилетять: рашиський снаряд, міна чи ракета, останні кілька діб, кажуть наші воїни, майже неможливо. «Розслаблятися не дають. Якщо раніше, десь приблизно можна було вирахувати, шо от там - зараз почнуть, то - останнім часом - будь-якої миті може прилетіти», – каже боєць.

Прилітає вороже залізяччя й розривається: попереду, далеко у тилу та просто навколо позицій наших піхотинців. «Засипало так, що довелося бліндаж наново відкопувати», - розповідають бійці.

Ізюмський напрямок передової, де нині точиться, без перебільшення, пекельна війна. «Вертольоти, літаки. Але в основному танки та ствольна артилерія», - каже військовослужбовець ЗСУ.

Чимало тутешніх українських захисників пройшли горнило передової ще у 14-му й 15-му роках. Багато-хто боронив Україну в терміналах Донецького аеропорту. Та нині, кажуть досвідчені військові, геть інша війна. «Та, зараз зовсім інша війна! Я би сказав, що зараз, на цьому напрямку - тут нині всюди ДАП», - каже “Змій”.

Ворожі артилерійські обстріли на Ізюмському напрямку, тепер тривають, фактично – цілодобово. Лише з невеликими на, вочевидь, підвоз снарядів чи перенесення координат цілей. «Ось ця серпанка, це не туман. Це все порохове влучення. У тій посадці – наші! У дальній посадці – вже вони», - показують бійці.

У небі мало не цілодобово нарізає кола й заходить на бойові рашиська авіація. Та допомагає військовим на землі і українська бойова авіація. Мі-8 з'являються зненацька і йдуть, зазвичай - парою, дуже низько над землею, для того, аби про появу наших “вертушок” окупанти дізналися лише в останню мить. Ватажки рашистської зграї, зібрали на цій ділянці фронту - нині, величезну кількість техніки та піхоти. «На нашій ділянці ворожої техніки вистачає, але вона має властивість згорати», - кажуть бійці.

Завдяки злагодженій роботі наших розвідників, артилерії та танкістів із протитанкістами - спалахує їхня техніка – щодоби десятками одиниць.

«Танковий бій. Обкурені москалі вирішили, що гарною ідеєю буде викотитися в поле. На що вони отримали два керованих снаряда з нашого танка. А з одного, наші “Стугнівці” підбили і танк власним ходом почав котитися. Так смішно з нього вибігав екіпаж, «карандаші» тікали через усе поле», - розповідають військові.

Лише за добу на ділянці фронту в районі своєї відповідальності, українські воїни знищили 8 танків з резерву рашистів.

«Наші підбили зранку три танки. Потім увечері ще два і один загорівся, як потім стало відомо він від'їхав за горбик і догорів. Інша група ще два танки підбила. Тобто, фактично, 8 танків в перший день, як вони зайшли», - кажуть бійці.

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