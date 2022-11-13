"Тут п**дец*, щодня груз-200, груз-300" – окупант розповідає про втрати на Херсонщині (перехоплення)

Російський загарбник розповідає про великі втрати техніки і постійне вогневе ураження від ЗСУ.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало чергове перехоплення розмови російського окупанта-танкіста, який зараз перебуває на Херсонщині. Загарбник із позивним "Турист" розповідає про значні втрати техніки та особового складу на війні.

"Ми під Херсоном стоїмо, тут щодня вантаж-200, вантаж-300... Нас тут лише два екіпажі... Інші вісімдесятки (танки Т-80 - ред.), 12 танчиків наші - розп**дошили. У нас тут пі**ець, ми як тільки сюди приїхали, нас тут тиждень пи**ець як хотіли вбити, щодня нас тут е*ать. Не розповісти короче", - скиглити окупант.

Втрати Росії на війні

Станом на 13 листопада, за даними Генштабу, втрати особового складу армії РФ наближаються до 90 тисяч солдат.

На Херсонщині в результаті "прильоту" від ЗСУ окупанти вивезли дві вантажівки загиблих.

За добу ЗСУ відбили атаки окупантів на 12 ділянках на Донеччині.

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