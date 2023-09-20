"Тут пекло, артилерія РФ б'є без зупинки": військовий про бої на Запорізькому напрямку

Військовий "Легіону Свобода" Костянтин Денисов розповів, що на Запорізькому напрямку тривають запеклі бої, російська артилерія та авіація ускладнює просування Збройних сил України вперед.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Перебуваємо на Запорізькому напрямку, тут пекло. Росіяни, як подуріли. Вони гатять з усього озброєння, яке в них є. Ворог обстрілює нашу піхоту з гранатометів, з РСЗВ "Ураган", з вогнеметної системи "Сонцепьок". Дуже складно дається просування вперед. Російська артилерія б'є без зупинки. Ми відповідаємо якісно, але ворог має паритет в артилерії", - підкреслив Денисов.

Костянтин Денисов наголосив, що військовим необхідно більше далекобійної зброї, яка добре себе зарекомендувала. А також авіація, тому що російські гелікоптери полюють за технікою ЗСУ та скидають бомби з літаків.

Ситуація на фронті:

За даними Генштабу, станом на 20 вересня 2023 року ЗСУ знищили близько 273 980 солдатів армії РФ. За минулу добу було ліквідовано ще 520 військових.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції – на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Як пишуть аналітики ISW, ЗСУ просунулись поблизу Вербового в Запорізькій області. Окупанти РФ без успіху намагалися наступати на деяких ділянках в цій області.

Британська розвідка пише, що оборона окупаційних російських військ під Бахмутом на Донеччині послабилася. Росія була змушена перекинути десантників на Мелітопольський напрямок.

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