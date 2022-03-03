"Тут пекло, нас кинув Путін г**дон": з'явились перехоплені розмови російських окупантів (аудіо)

Російські окупанти повинні відповісти за військові злочини проти України.

Російські окупанти, які воюють проти України, деморалізовані. Часто вони плачуть та нарікають на те, що "Путін їх кинув".

Аудіо перехоплених розмов російських загарбників опублікував радник голови МВС Антон Геращенко.

На аудіозаписах розмов окупантів зі своїми родичами агресори нарікають на те, що в Україні їх зустріли активним опором. Вони бідкаються на те, що їх тут просто кидають, як "гарматне м'ясо".

"Тут пекло, нас кинув Путін г**дон", - йдеться у записі розмов окупантів.

Антон Геращенко опублікував багато аудіо із розмов загарбників та наголосив, що вони повинні відповісти за військові злочини проти мирного населення України.