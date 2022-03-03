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"Тут пекло, нас кинув Путін г**дон": з'явились перехоплені розмови російських окупантів (аудіо)

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"Тут пекло, нас кинув Путін г**дон": з'явились перехоплені розмови російських окупантів (аудіо)

Фото: скрин з відео

Російські окупанти повинні відповісти за військові злочини проти України.

Російські окупанти, які воюють проти України, деморалізовані. Часто вони плачуть та нарікають на те, що "Путін їх кинув". 

Аудіо перехоплених розмов російських загарбників опублікував радник голови МВС Антон Геращенко. 

На аудіозаписах розмов окупантів зі своїми родичами агресори нарікають на те, що в Україні їх зустріли активним опором. Вони бідкаються на те, що їх тут просто кидають, як "гарматне м'ясо". 

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"Тут пекло, нас кинув Путін г**дон", - йдеться у записі розмов окупантів. 

Антон Геращенко опублікував багато аудіо із розмов загарбників та наголосив, що вони повинні відповісти за військові злочини проти мирного населення України. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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