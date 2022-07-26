"Тут поховали 5 загальновійськових армій з 10, що були у РФ": Арестович про втрати росіян

Бійці ЗСУ повністю знищили 5 загальновійськових армій Росії на війні проти України.

Про це повідомив радник голови ОП Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live".

За його словами, ЗСУ знищили 1730 танків противника, а це 54 батальйонних комплекти. Також наші бійці позбулися 3950 російських броньованих машин, що становить 124 батальйонних комплекти.

"Наразі виходить, що ми повністю знищили в Україні 35 мотострілецьких полків і 10 танкових полків. Це виходить 10 мотострілецьких дивізій або 5 загальновійськових армій. 5 загальновійськових армій тут поховали з 10 наявних у Російській Федерації", - сказав Арестович.

Нагадаємо, що російські окупанти вночі 25 липня обстріляли Чугуїв Харківської області.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.