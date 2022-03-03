"Тут ворога зустрічають вогнем і барикадами": Данілов розповів про найгарячіший напрямок доби

Протягом доби російським окупаційним військам не вдалося значно просунутися на жодному з напрямків.
На сьомий день війни з агресивною державою-терористом Росією прикордонники 5-го прикордонного загону передовою групою спільно з підрозділами Збройних Сил України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
"Військовослужбовці Державної прикордонної служби України відмінно виконують завдання з нещадного знищення російських окупантів на території України!!!", - написав він на сторінці у Facebook.
За словами Данілова, друга гарна новина - російська влада прискорено наближаєтся до лави підсудних Гаазького трибуналу.
"З кожним пострілом і наказом, лава підсудних збільшується, кількість росте, а терміни покарання продовжуються Безпрецедентна подія для світової історії, коли дані щодо злочинів РФ передали до МКС одразу 39 країн. Трагічною ілюстрацією майбутнього процесу «Україна проти Росії» буде слугувати собор Успіння Пресвятої Богородиці у Харкові, який вистояв під час Другої світової війни, але в який у 2022 році влучив російський снаряд, і Бабин Яр, зазнавший удару російськими ракетами. І таких трагічних ілюстрацій у томах звинувачень, на жаль, буде не одна сторінка", - зазначив він.
Щодо загальної ситуації, Данілов поінформував - протягом доби російським окупаційним військам не вдалося значно просунутися на жодному з напрямків, наступ було зупинено.
"Керівництво Білорусії все більше фіксується як посібники держави-терориста єрєфії. Білоруська територія, а за деякими даними, і її збройні сили, використовуются у війні з Україною. Усвідомивши провал свого плану «Барбароса - 2022» і зіткнувшись з високоєфективною діяльністью українських військових і ТРО, Кремль пішов на зміну тактики, почавши масовані обстріли житлових кварталів та об’єктів цивільної інфраструктури у десятках міст, таких як Київ, Чернігів, Херсон, Харків, зокрема з використанням забороненого Женевською конвенцією озброєння. Масовою стала тактика нічних російських обстрілів житлових кварталів великих міст", - написав Данілов.
Секретар РНБО зазначив, найгарячіший напрямок доби - одеський.
"Але і тут, як і по всій Україні, окупанта чекають не з квітами, а з вогнем, барикадами і коктейлем «Спротив». Одеса - це Україна! Місто Київ продовжує героїчно тримати оборону. Тривають заходи із виявлення та знищення ДРГ окупанта. Російські сили деморалізовані, а українські з кожним днем все більш мотивовані", - зазначив він.
Також Данілов зазначив, що ще одна важлива подія минулої доби - підписання президентом України Володимиром Зеленським указу щодо створення Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань.
"Жоден українець не буде покинутий у біді. Допомогу отримують всі, хто її потребує. Слава Україні і смерть ворогам!", - резюмував він.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - близько 9000 осіб,
- танків ‒ 217 од,
- бойових броньованих машин ‒ 900 од,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ - 42,
- засоби ППО - 11,
- літаків – 30 од (інформація уточнюється),
- гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки - 374,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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