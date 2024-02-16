Тут "землетрус" від бомб — майор третьої штурмової про важку оборону Авдіївки

На деяких ділянках в Авдіївці ситуація критична, але бійці ЗСУ контролюють ситуацію і продовжують тримати оборону.

В Авдіївку передислокували Третю окрему штурмову бригаду, яка намагається поліпшити ситуацію на передньому краї та убезпечити логістичний коридор. На деяких ділянках захисники змушені тримати оборону на 360 градусів.

Про це розповів майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов для "24 Каналу".

Ворог скидає по всій Авдіївці, зокрема по промзоні, велику кількість керованих авіабомб. Саме вони дошкуляють українським захисникам найбільше, каже Кудряшов.

"Я безпосередньо перебував на цих ділянках і скажу, що від ударів КАБів просто землетрус – така щільність та кількість цих боєприпасів", – зазначив Кудряшов.

Крім великої кількості боєприпасів, росіяни кидають багато особового складу. Ідеться про співвідношення українських і ворожих сил один до семи.

За словами Кудряшова, флагманом окупаційної армії є контрактники з рядів ГРУ. Вони ведуть уже мобілізованих і "добровольців" із так званої "ДНР".

Українські бійці змушені відбивати атаки російських окупантів 24/7. Лише у світлу пору доби ворог здійснює понад 50 штурмових дій.

"Критична ситуація в тому, що деякі позиції ворог намагається обходити, і на деяких напрямках, опорних пунктах ми маємо оборону на 360°. Це не стійкі 360°, ми маємо змогу розчепити це кільце, для чого проводимо ударно-штурмові дії", – додав Кудряшов.

Тому станом на сьогодні росіяни не взяли в оточення українських бійців.

Нагадаємо, третя окрема штурмова бригада пояснила, чим бойові дії в Авдіївці зараз відрізняються від боїв, які були у Бахмуті з тодішньою ПВК "Вагнер".

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