"Тут жінок не лише б'ють": рятувальникам Балаклії довелося пройти катівні росіян

За добу вибухотехніки розміновують до двадцяти гектарів, а ще розбирають завали та допомагають латати дахи після прильотів ворожих снарядів.

Рятувальникам Балаклії, яким і самим довелося пройти катівні росіян, зараз намагаються зробити місто безпечним для мешканців, йдеться в ТСН.

Балаклійські рятувальники не припиняли роботу під час окупації ні на день. Згадують цей час з жахом. "Упакували, кайданки, мішок на голову. Їхні слова, коли посадили в машину: «Любиш Україну?», удар, а потім уже "згадуй, кому телефонував?". Все. Більше я від них нічого не почув. На п’ятий день в камері мене просто вивезли на окраїну на блокпост і сказали: «Ти йдеш в Україну», - пригадує старший водій 42-ї ДПРЧ ГУ ДСНС у Харківській області Микола Зубаренко.

До катівні забирали і рятувальницю Альбіну, разом з ще двадцятьма жінками вона пробула там майже два тижні. "Там були і педагоги, і директори шкіл і у всіх в основному була та сама причина - це проукраїнська позиція чи небажання працювати з ними. На запитання: тут б'ють жінок? Мені сказали, що тут не лише б'ють", - розповіда вона.

Втім, жінці пощастило, за кілька днів до звільнення території українськими військами росіяни вивезли її з окупованої території

Хоч кілька останніх тижнів пожеж після прильоті не було, роботи вистачає, кажуть рятувальники. І просять людей не з'їжджати на узбіччя і не нехтувати попередженнями, адже лише 1 необережний крок може коштувати їм життя.

За день лише в Балаклійському районі розміновують до 25 гектарів, а допомагає у робот-піротехнік. Ззовні він схожий на невеличкий танк, має три камери та щипці, якими з легкістю дістає вибухівку з землі.

Ліси та посадки на Харківщині просто всіяні протипіхотними мінами, кажуть вибухотехніки. Робота-сапера, якого піротехніки прозвали Бобром, запускають лише після огляду території дронами.

Робот-піротехнік розміновує Балаклею

На робота піротехніка не реагує, а от на людей так - спрацьовує, відчувши кроки навіть за п’ятнадцять метрів від себе.

Мінометні, протитанкові, протипіхотні міни, розтяжки з гранатами - у Балаклійському районі, кажуть рятувальники, рашисти замінували території усіма можливими засобами. Лише за останній тиждень тут загинули п’ятеро людей.

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