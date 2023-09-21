“Тут живе родина вбивць”: “мітки” з погрозами почали ставити на будинках військових льотчиків РФ (відео)

Дружини російських військових льотчиків із міста Енгельс розповіли журналістам про погрози, які надходять їм і їхнім родичам.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання SOTAvision.

Одна з росіянок, яка назвалася представницею “дружин льотчиків м. Енгельса”, розповіла, що останніми тижнями невідомі почали “тероризувати” сім'ї військовослужбовців.

У згаданому місті, яке носить ім'я одного з основоположників марксизму, розташований однойменний військовий аеродром — “Енгельс-2”. Звідти регулярно вилітають літаки ЗС РФ для обстрілів українських міст. За словами жінки, ночами надходять дзвінки з погрозами, а стіни будинків списані погрозливими написами.

“Нам страшно виходити на вулицю і за наших дітей. У своїй країні, у своєму місті, у своєму домі ми не почуваємося в безпеці, — розповіла росіянка. — В чому винні ми, дружини, особливо ті, які вже й не живуть із військовими, яким адресувалися ці послання?”.

Жінка ставить запитання про те, як російська влада могла допустити, щоб особисті дані, як-от адреси й телефони військовослужбовців, стали відомі іншим, які “безкарно продовжують їх мучити”.

“Чим ми заслужили подібні погрози?! Тим, що ростимо дітей і мовчки чекаємо на чоловіків із вильотів, сподіваючись, що сьогодні він повернеться живим?”, — дивується жінка, яка також надіслала пропагандистському виданню аудіозапис дзвінка до одного з військових пілотів, який обстрілює Україну.

«Нам страшно выходить на улицу и за наших детей». Жены военных летчиков из Энгельса рассказали Соте об угрозах, которые поступают им и членам их семей



Жительница Энгельса, которая назвала себя представительницей «жен летчиков г. Энгельса», сообщила нам, что последние несколько… pic.twitter.com/rXPXgjuDzY — SOTA (@Sota_Vision) September 21, 2023

Той, хто телефонував, погрожував пілотові, говорив, що знає його адресу та міг би вбити в будь-який час, але хоче, щоб той дочекався суду й решту життя провів у найгіршій із в'язниць.

“Якщо ми програємо, на тебе чекає швидка смерть, якщо ні — згниєш у в'язниці”, — говорив співрозмовник російського військового пілота дальньої авіації.

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