Тувинці заточку зробили: окупанти розповіли про міжетнічні сутички в армії РФ

В російській армії немає порядку і міжетнічні сутички там – цілком звичне явище.
Головне управління розвідки опублікувало чергове перехоплення розмови окупантів. Цього разу загарбник розповів своєму товаришеві про міжетнічні сутички в армії РФ, зокрема між росіянами і тувинцями.
"Тувинці вночі заточку поставили, чув? Тувинці не пішли на "вечеруху" і ми не йшли через це з "вечерухи" довго, на плацу стояли. Днювальний... щосьтам обматюкав їх, почав газувати. Їм не сподобалося, вони прийшли вночі і заточку йому до шиї підставили", – розповів окупант.
За словами загарбника, цих тувинців затримали і відвезли у Петербург, щоб посадати. Але оскільки там не було місць, їх привезли назад до частини. Після цього тувинці втекли і зараз іхнє місцезнаходження невідоме.
Раніше у перехопленій розмові ГУР жителі так званої "БНР" майже на чистій українській мові обговорюють між собою постійні обстріли.
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