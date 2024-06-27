В російській армії немає порядку і міжетнічні сутички там – цілком звичне явище.

Головне управління розвідки опублікувало чергове перехоплення розмови окупантів. Цього разу загарбник розповів своєму товаришеві про міжетнічні сутички в армії РФ, зокрема між росіянами і тувинцями.

"Тувинці вночі заточку поставили, чув? Тувинці не пішли на "вечеруху" і ми не йшли через це з "вечерухи" довго, на плацу стояли. Днювальний... щосьтам обматюкав їх, почав газувати. Їм не сподобалося, вони прийшли вночі і заточку йому до шиї підставили", – розповів окупант.

За словами загарбника, цих тувинців затримали і відвезли у Петербург, щоб посадати. Але оскільки там не було місць, їх привезли назад до частини. Після цього тувинці втекли і зараз іхнє місцезнаходження невідоме.

Тувинці заточку зробили: окупанти розповіли про міжетнічні сутички в армії РФ

Раніше у перехопленій розмові ГУР жителі так званої "БНР" майже на чистій українській мові обговорюють між собою постійні обстріли.

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