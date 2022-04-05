Тварина жива та отримала нову родину: історія щасливого порятунку собаки у Бучі

Поліцейський врятував тварину.
У звільненій від окупантів Бучі Київської області поліцейський в одному із авто знайшов собаку. Правоохоронець відвіз тварину до ветеринара та прихистив її.
Про це повідомляє зоозахисна організація UAnimals.
Київський правоохоронець Олексій у Бучі 5 квітня оглядав обстріляний автомобіль. Там він знайшов виснаженого собаку, який спав просто на уламках скла. Поліцейський одразу відвіз тварину до ветеринарів.
"Виявилось, що з чотирилапим все в порядку і це - дівчинка. Поліцейський вирішив залишити тварину в себе. Тепер Буча (так її назвав новий господар) новий член сім'ї Сидоренків", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в окупованих населених пунктах Чернігівської області путінські армійці нищили все на своєму шляху. У кожному подвір'ї та погребі нині рятувальники знаходять російські снаряди. Окупанти вбивали навіть свійських тварин.
Як повідомлялося, деякі села на Київщині після обстрілів просто припинили існувати.
Читайте також:
- На Сіверському напрямку російські окупанти вивозять військову техніку з території Білорусі - Генштаб
- Знищує кордони та вбиває людей: Зеленський під час виступу Ради Безпеки ООН прокоментував дії Росії
- "Буду різати ваші голови": 20-річний російський окупант, що вчиняв звірства в Бучі, знову погрожує українцям