Тварина жива та отримала нову родину: історія щасливого порятунку собаки у Бучі

Поліцейський врятував тварину.

У звільненій від окупантів Бучі Київської області поліцейський в одному із авто знайшов собаку. Правоохоронець відвіз тварину до ветеринара та прихистив її.

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Про це повідомляє зоозахисна організація UAnimals.

Київський правоохоронець Олексій у Бучі 5 квітня оглядав обстріляний автомобіль. Там він знайшов виснаженого собаку, який спав просто на уламках скла. Поліцейський одразу відвіз тварину до ветеринарів.

"Виявилось, що з чотирилапим все в порядку і це - дівчинка. Поліцейський вирішив залишити тварину в себе. Тепер Буча (так її назвав новий господар) новий член сім'ї Сидоренків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в окупованих населених пунктах Чернігівської області путінські армійці нищили все на своєму шляху. У кожному подвір'ї та погребі нині рятувальники знаходять російські снаряди. Окупанти вбивали навіть свійських тварин.

Як повідомлялося, деякі села на Київщині після обстрілів просто припинили існувати.

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