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"Тварини вдарили по тваринах": в Запорізькій ОВА розповіли деталі нічних обстрілів армією РФ (фото)

"Тварини вдарили по тваринах": в Запорізькій ОВА розповіли деталі нічних обстрілів армією РФ (фото)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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"Тварини вдарили по тваринах": в Запорізькій ОВА розповіли деталі нічних обстрілів армією РФ (фото)

Фото: Telegram / Олександр Старух

Передмістя Запоріжжя знову атакували росіяни.

У ніч проти 27 листопада російські окупанти вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя. Війська РФ вдарили по агропідприємству.

Про це повідомив Олександр Старух, голова Запорізької ОВА.

Старух уточнив, що росіяни скерували по передмістю Запоріжжя дві ракети. Швидше за все, це були С-300. 

У результаті атаки горіла територія одного з місцевих агропідприємств. На щастя, люди не постраждали. Пошкоджено внаслідок обстрілу лише паркан та будівлю агропідприємства.

"Цієї ночі російські нелюди знову завдали ракетний удар по передмістю  Запоріжжя. Внаслідок вибухів двох ракет (ймовірно, С-300) на території одного з агропідприємств виникла пожежа, пошкоджено паркан та будівлю. Що ж, тварини вдарили по тваринах", - написав Старух.

Нагадаємо, уночі 21 листопада окупанти вдарили ракетами С-300 по двох селах у Запорізькій області. Вибухами були зруйновані і пошкоджені житлові будинки.

А в ніч проти 23 листопада російська окупаційна армія вдарила ракетами С-300 по пологовому відділенню лікарні Вільнянська Запорізької області. Окупанти впили немовля, якому було два дні. Мати залишилася жива.

Крім того, постраждало ще двоє лікарів. Один медик у важкому стані.

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Дата публікації
Перегляди
1049
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