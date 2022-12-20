"Тварюки, своїх же вбивають": окупант розповідає матері, як російська армія знищує свої ж підрозділи

Військовослужбовець РФ розповів своїй матері, як його армія знищує свої ж підрозділи.

Про це свідчить чергове перехоплення ГУР МО України.

"Це наш танк *банув 20 пацанів... Тварюки, своїх же вбивають, нах*й", - каже солдат.

За його словами, 20 росіян "своїм же танком убило", тож "втрат більше від своїх, ніж від хохлів".

"Командування х*й зрозумієш яке", - додав окупант.

Зазначимо, ворогу знову було не до сну в тимчасово окупованому Мелітополі.

Раніше у ГУР розповіли про кількість російських військових у Білорусі.

Тим часом російські окупанти силоміць мобілізують жителів Мелітополя, щоб поповнити свої жахливі втрати на фронті.