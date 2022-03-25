Творець "Орла і Решки" Синельников про те, як окупанти увійшли до його будинку: "Вони захотіли кави"

Режисер та ведучий вважає, що йому пощастило, бо його впізнали.

Режисер та ведучий тревел-проєкту "Орел і Решка" Євген Синельников розповів, як особисто відбулася його зустріч з російськими окупантами у власному будинку.

Як розповів Синельников у "Щоденнику війни", для його родини війна розпочалася у перший же день – 24 лютого. Загарбники вели активні бойові дії у Гостомелі Київської області, де й розташований будинок ведучого.

"Перша зустріч була за дні два-три до того, як вони прийшли до нас у хату. Ми їх бачили, вони ходили до сусідів. Ми вже знали, що відбувається. Бо у мене будинок був крайній, біля лісу. І до нас прийшли в останню чергу. Ми вже знали, що треба відчиняти двері. Бо увесь цей день були постріли в один бік, коли не війна йде, і з двох боків стріляють, а просто в один бік автоматні черги. Ти розумієш, що просто людей розстрілюють. Прийшла SMS від друзів, які поруч живуть, які пишуть: відчиняйте двері, в жодному разі не чиніть опір, будьте чемні, дайте їм все подивитися, і є шанс, що все буде добре. Мені дуже пощастило, що мене впізнали, вважаю, що саме через це вони були більш лояльні", - сказав Синельников.

Щоденники війни: як Євгену Синельникову вдалося виїхати з гарячої точки

Він також поділився, що під час "візиту" російські окупанти попросили його, аби він зробив їм кави:

"Була така страшна річ, я зараз її дуже часто згадую, коли вони все перевірили, я їм вже дав автограф і вони запитали, чи можна каву зробити, бо захотіли кави. А що ти їм скажеш? Звичайно можу зробити вам цю каву і коли один з них, у нас було чотири дитини і дівчинка 8 років, вона бігала-бігала, вона така реготуха, і він став і каже: "У мене така сама. Так хотілося б її побачити". І це з одного боку ти його ненавидиш, бо він прийшов і зруйнував твоє життя, з іншого боку – він також людина. Він також має родину. Нащо ти це робиш?" – сказав Синельников.

Зазначимо, що після двох тижнів під пекельними обстрілами Євгену Синельникову разом із родиною вдалося виїхати "зеленим коридором". Наразі Євген і його 8-річний син перебувають у безпеці.

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