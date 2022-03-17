Творець шоу "Орел і Решка" розповів, як тікав з Бучі: "Ми з цього пекла виїхали"

Євген Синельников вирватися з рук окупантів завдяки зеленому коридору.

Творець та режисер тревел-проєкту "Орел і Решка" Євген Синельников опинився у заручниках у російських окупантів у Бучі.

Лише через два тижні йому разом з родиною вдалося вирватися з рук окупантів. У телеефірі шоумен розповів, що вони врятувавалися завдяки зеленому коридору. Синельников разом з родиною тікав з Бучі на власному авто.

"Нам дуже і дуже пощастило. У нас не було зв’язку. Лише деякі повідомленні отримували. Нам повідомили, що сьогодні є зелений коридор. Ми вирішили, що потрібно спробувати, бо залишатися було жахливо. Кожного дня ставало все гірше, гірше й гірше. Ми приїхали до площі. Було дуже багато автомобілів. Люди сідали до автобусів, але ці автобуси не випустили окупанти. Колона з автомобілів рушила, ну й ми поїхали за ними, бо не знали, що та як та воно. Це було так приємно, коли ми з цього пекла виїхали", - розповів режисер.

До слова, Синельников був у Бучі разом з 9-річним сином. Весь цей час він намагайся якось його відволікти. Втім, ці події вплинули на його психіку.

Євген Синельников з сином / instagram.com/synelnykov_yevgen

"Ми намагалися, якось відволікти дітей. Навіть, коли ми їхали, вони всі роздивлялися. Коли були найжахливіші кадри, я їм казав, аби вони заплющили очі та не дивилася. Бо це було жахливо насправді. Мені здавалося, що наче все непогано. Але я зрозумів, що це не минулося безслідно. Зараз він (ред. - син) тримається. Але він вже розуміє, що є військові літаки, військова техніка, що людей вбивають. Це не минулося безслідно", - розповів Євген.

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