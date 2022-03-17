Творець шоу "Орел і Решка" розповів, як тікав з Бучі: "Ми з цього пекла виїхали"

Євген Синельников вирватися з рук окупантів завдяки зеленому коридору.
Творець та режисер тревел-проєкту "Орел і Решка" Євген Синельников опинився у заручниках у російських окупантів у Бучі.
Лише через два тижні йому разом з родиною вдалося вирватися з рук окупантів. У телеефірі шоумен розповів, що вони врятувавалися завдяки зеленому коридору. Синельников разом з родиною тікав з Бучі на власному авто.
"Нам дуже і дуже пощастило. У нас не було зв’язку. Лише деякі повідомленні отримували. Нам повідомили, що сьогодні є зелений коридор. Ми вирішили, що потрібно спробувати, бо залишатися було жахливо. Кожного дня ставало все гірше, гірше й гірше. Ми приїхали до площі. Було дуже багато автомобілів. Люди сідали до автобусів, але ці автобуси не випустили окупанти. Колона з автомобілів рушила, ну й ми поїхали за ними, бо не знали, що та як та воно. Це було так приємно, коли ми з цього пекла виїхали", - розповів режисер.
До слова, Синельников був у Бучі разом з 9-річним сином. Весь цей час він намагайся якось його відволікти. Втім, ці події вплинули на його психіку.
"Ми намагалися, якось відволікти дітей. Навіть, коли ми їхали, вони всі роздивлялися. Коли були найжахливіші кадри, я їм казав, аби вони заплющили очі та не дивилася. Бо це було жахливо насправді. Мені здавалося, що наче все непогано. Але я зрозумів, що це не минулося безслідно. Зараз він (ред. - син) тримається. Але він вже розуміє, що є військові літаки, військова техніка, що людей вбивають. Це не минулося безслідно", - розповів Євген.
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