Творець шоу "Орел і Решка" зі сльозами розповів, як російські окупанти прийшли до нього додому

Два тижні Євген Синельников разом з маленьким сином були у заручниках у російських загарбників.

Творець та режисер тревел-проєкту "Орел і Решка" Євген Синельников пробув два тижні у заручниках у російських окупантів у Бучі.

Нарешті Синельникову з дитиною вдалося вирватися з рук окупантів завдяки зеленому коридору. Після звільнення Євген записав відео, у якому зі сльозами на очах розповів, що їм з сином довелося пережити за ці два тижні:

"Ми всі живі. Ми вирвались завдяки зеленому коридору, вже в безпеці. Але ці два тижні, звичайно, були, це було справжнє пекло. Авіація, кадирівці, артилерія. Зустріч з ворогом у своєму будинку віч на віч", - сказав Синельников.

Він також додав, що коли подорожував нашою країною, то завжди казав своєму сину аби він дивився навколо і захоплювався красою України:

"Цього разу вперше в житті ми їхали зеленим коридором через Бучу і Гостомель і я казав своїй дитині: "Заплющ очі". Це просто навіть для дорослої психіки дуже важко. Згорілі будинки, просто багатоповерхівки, зруйновано все. Тіла, які лежать", - сказав не стримуючи сліз Синельников.

Водночас режисер наголосив, що проїхавши "вимушену мандрівку" майже всією Україною він був вражений згуртуванням людей:

"Як кожен підтримує одне одного. Як просто на трасі роздають гарячу їжу бабусі, як роздають одяг. Як психологічно розраджують одне одного люди. Це саме те, чим ми переможемо! Вони воюють з Україною, а переможуть українці! Слава Україні!" – сказав Синельников.

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