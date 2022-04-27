"Твоє завдання - стерти українську націю з лиця землі": РПЦ роздає пам'ятки солдатам, які йдуть на війну

"Твоє завдання - стерти українську націю з лиця землі": РПЦ роздає пам'ятки солдатам, які йдуть на війну

Російська православна церква роздає пам'ятки солдатам-окупантам, що відправляються на війну до України, в яких закликає до кровопролиття.

Так звані пам'ятки видають від імені Російської православної церкви Московського патріархату Брянської митрополії. Підписаний листок ієреєм Михайлом Агешиним.

Фото пам'ятки опублікували на офіційній сторінці "101 ОБ ТрО Закарпаття".

У листі звератаються до "російського воїна". Видана пам'ятка "Відділом зі взаємодії зі Збройними силами і правоохоронними органами Брянської епархії".

Текст звернення має такий вигляд: "Твій обов'язох - захист Вітчизни від українських націоналістів. Твоє завдання - стерти українську націю з лиця землі. Твій ворог - ідеологія, яка завдає гріховних пошкоджень людській душі".

Як повідомлялося, московський Патріарх Кирило продовжує підтримувати вбивства та звірства російських окупантів в Україні. Священнослужитель щоразу вигадує нові виправдання для звірств військових РФ проти українців. Зокрема, він заявив: "Росія – миролюбна країна", а служба в армії Росії – це "подвиг".

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