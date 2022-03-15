"Твої діти обіймають тебе і запитують: "Що сталося, батьку?": Зеленський виступив перед урядом і парламентом Канади

"Твої діти обіймають тебе і запитують: "Що сталося, батьку?": Зеленський виступив перед урядом і парламентом Канади

Президент розповів, як Україна живе у війні вже 20 день.

Уявіть, що четвертій ранку кожен з вас чуєте вибухи, страшні вибухи. Джастіне, уяви, що ти їх чуєш і чують твої діти.

Про це під час виступу перед урядом і парламентом Канади сказав президент України Володимир Зеленський.

“Удари по аеропорту Оттави, по десятках інших міст по всій території вашої прекрасної країни, території Канади крилаті ракети ще до світанку. Твої діти обіймають тебе і запитують: "Що сталося, батьку?". А ти вже отримуєш перші звіти про об'єкти, які розбиті у твоїй державі ракетами РФ і ти знаєш, скільки і де вже загинули люди. Уявіть, що ви шукаєте слова, аби пояснити дітям, що почалася повномасштабна війна. Війна на знищення вашої держави, на підкорення вашого народу”, - наголосив Володимир Зеленський.