Twitter позначив та видалив понад 50 тисяч брехливих твітів про війну Росії проти України

Twitter позначив та видалив понад 50 тисяч брехливих твітів про війну Росії проти України

Також були заблоковані понад 75 тисяч облікових записів.

Соцмережа Twitter позначила чи повністю видалила понад 50 тисяч твітів із брехнею про війну Росії проти України. Також були заблоковані назавжди понад 75 тисяч облікових записів.

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Про це повідомила віцепрезидентка Twitter із публічної політики Шінейд МакСуїні.

"Ми спостерігаємо серйозне збільшення обсягу медійного контенту, що вводить в оману або містить неточну інформацію, включно зі старими відеороликами про минулі конфлікти, які поширюються так, ніби ці події відбуваються в Україні", - заявила віцепрезидентка.

Twitter також буде маркувати деякі акаунти державних ЗМІ України та Білорусі.

"У періоди конфлікту важливо чітко визначити, які акаунти контролюються державами-учасницями", - зазначила Шінейд МакСуїні.

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Від 28 лютого було позначено ще понад 61 тисячу унікальних твітів, що призвело до зменшення охоплення цього вмісту на 30%.

"Оскільки нищівна війна проти України триває, ми будемо продовжувати застосовувати свій підхід, зосереджуючись на зменшенні шкоди та одержанні надійної інформації. Ми прагнемо зробити це правильно та бути прозорими у своїй роботі", - зазначила віцепрезидентка Twitter.

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