"Загарбники тягнули з собою навісні замки і тюнери": жителі села Стеблянки на Сумщині розповіли, як пережили окупацію

"Загарбники тягнули з собою навісні замки і тюнери": жителі села Стеблянки на Сумщині розповіли, як пережили окупацію

Російські загарбники забирали у людей все, що бачили.

Село Стеблянки Сумського району від 19 до 26 березня було окуповане російськими військовими. Окупанти вдиралися до хат місцевих мешканців, які у той час не перебували вдома.

Як жилося тим, хто залишився, люди розповіли Суспільному.

До нападу російських військ у селі мешкало менше 80 людей. Поруч розташована залізнична станція. Окупанти стояли у Стеблянках понад тиждень. Два тижні тому українські військові вигнали російських солдатів із цього села.

Місцеві весь цей час намагалися не потрапляти їм на очі. Ховалися по підвалах, у лісі, згадує житель Стеблянків Іван.

"Виїхало багато. Молодь в основному виїхала. У нас дачники живуть – розбили хату, хороша хата була. І поруч навпроти теж дачники, вони у Сумах живуть, на літо приїжджають, то їм вже нікуди приїжджати, бо розбито все. Хотіли конячку забрати, воду возити чи що там, якісь важкі речі. Кажу: якщо заберете коня, то тоді й мене забирайте – не віддам. І так вони не забрали. Забрали рушницю, вона в мене законна й документально оформлена", - розповів він.

Катерина – сумчанка, яка разом із родиною приїхала до свекрів. Жінка каже, що світла та води у селі не було місяць.

"Ми сніг топили. Вже чоловік мій говорить, що до чого ж ми дожилися – економимо сніг, там шматок залишився, ти трішки бери", - згадує вона.

Зі слів місцевої жительки Любові Василівни, загарбники тягнули з будинків, де не було господарів, усе, що тільки бачили.

"Навіть навісні замки, тюнери від телевізорів, від тарілок. Навіщо їм тюнери? Пульти. Вони, як повтікали, сумки забули. Так там пультів одних шість штук. Розумієте? Навіщо їм вони? До кожного ж телевізора різні ж пульти. Вони тягнули все", - згадує вона.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вслід за президентом США Джо Байденом назвав дії Росії під час вторгнення в Україну терміном "геноцид".

"Ми бачили бажання атакувати мирних жителів, використовувати сексуальне насильство як зброю для війни. Це абсолютно неприйнятно", – наголосив він і додав, що РФ обстрілює обстрілює цивільних людей, невійськові об'єкти, зокрема лікарні та вокзали.

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