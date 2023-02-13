Тяжіють до сакральних дат: Гуменюк повідомила, коли росіяни можуть масовано обстріляти Україну

Наступна масована атака російських окупаційних військ може припасти на річницю повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, це може бути як масована атака, так і комбінована ракетна атака, а також можливі і точкові удари.

"Якщо говорити про (часовий проміжок - ред.) від одного масованого удару до іншого - це, як правило, до двох тижнів. Можемо зауважити, що від попередньої до наступної (масованої атаки - ред.) - це якраз 24 лютого. Пам'ятаючи про тяжіння ворога до сакральних дат, треба бути напоготові", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що окупанти тримають надводні ракетоносії в пунктах базування, де, ймовірно, проходять переспорядження і готуються до наступного виходу. А ще два підводні ракетоносії, споряджені до восьми ракет, перебувають на бойовому чергуванні.

"Це говорить про те, що ворог не відмовився від ракетних атак... Як правило, пуски з підводних човнів ускладнені в виявленні. Таким чином ворог може тероризувати місцеве населення загрозою цих ударів. Пам'ятаймо про те, що вони частіше грають м'язами", - додала спікерка.

Своєю чергою секретар РНБО Олексій Данілов розповів, чого чекати від окупантів 24 лютого.

Натомість голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ближче до 24 лютого відбудуться події, які стануть чітким сигналом для Володимира Путіна. Зокрема, слід очікувати й нові санкції.

Нагадаємо, раніше Наталія Гуменюк розповіла, що відбувається у Чорному та Азовському морях та попередила про можливі точкові удари РФ.

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