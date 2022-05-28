Тяжкі бої на сході та вибухи в окупованій Херсонщині: як минула ніч у регіонах

Тяжкі бої на сході та вибухи в окупованій Херсонщині: як минула ніч у регіонах

Російській військові вночі обстріляли Харків, влучили у два жилих будинки. Активні бої на Донеччині продовжуються.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині та Полтавщині.

Про це повідомили у зведенні військово-цивільних адміністрацій.

На Дніпропетровщині ніч і ранок минули з тривогами. Вночі ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду. Є руйнування.

Сумщина: до четвертої ранку ворог обстрілював наші території: ворожа ракета наробила лиха на околицях Путивля. Зруйноване сільгосппідприємство. Людських жертв немає. Зі своєї території росіяни вели мінометний вогонь по території Зноб-Новгородської громади.

Харків: близько першої години ночі було кілька влучень снарядів у Малій Данилівці, Київському районі Харкова, виникли пожежі у 2 будинках приватного сектору. За попередніми даними, постраждалих немає. Є загиблі у Харківському районі, смт Слатине - 1 особа.

Луганщина: після запеклих боїв росіяни зазнали значних втрат і вимушені були відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки. Крім того, зафіксовані руйнування в містах Луганщини: в Гірському, Золотому та Лисичанську, а також у смт Врубівка та Оріхове. Загиблих серед цивільних немає.

Донеччина: по всьому периметру оборони — активні бойові дії.

Лиман: ракетні удари і артилерійські обстріли, численні руйнування житлових будинків, щонайменше одна людина загинула. Зранку — артобстріл по м. Красногорівка та м. Мар‘їнка.

По селищу Новомихайлівка нанесено авіаудар. Наслідки з’ясовуються. ЗСУ залишаються на своїх позиціях.

Миколаївщина: ніч минула відносно спокійно.

Херсонщина: обстріли та вибухи по всій території, жителі тергромад Великоолександрівської та Калинівської громад повідомляли про авіацію та автоматні черги в окупованих селах. Ситуація дуже напружена і у населених пунктах Високопільської, Нововоронцовської та сусідніх громад.

Раніше стало відомо, що втрати російських окупантів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сягнули вже близько 30 тисяч осіб.

Ракетами по Бахмуту - російські окупанти використовують реактивну артилерію на Донеччині

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