Тяжкий для окупантів тиждень: скільки армія РФ втратила людей та техніки

Як мінімум, росіяни за тиждень на фронті втратили 90 танків.
Російські окупанти за тиждень втратили на полі бою понад тисячу одиниць озброєння та військової техніки, а також більше п’яти тисяч людей особового складу.
Про це повідомив генерал-лейтенант, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.
За його словами, за тиждень окупанти втратили на полі бою 1088 одиниць озброєння та військової техніки, а також 5420 представників особового складу.
“За тиждень з 24 по 31 березня 2024 року Силами оборони України знищено близько 5420 осіб особового складу противника. Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ”, - розповів Олександр Павлюк.
Якої техніки позбулися окупанти
- 90 танків
- 146 бойових броньованих машин
- 195 артилерійських систем
- 5 РСЗВ
- 20 установок ППО
- 310 одиниць автотехніки
- 45 одиниць спецтехніки
Окрім цього, нашими захисниками знищено 56 ворожих ракет та 221 БпЛА.
Нагадаємо, що російські окупанти все, що зараз роблять - це намагаються підтримувати авіацію в стані, щоб вона могла вилетіти та випустити ракети.
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