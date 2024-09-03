Тяжкопоранений на фронті відомий український актор розповів про свій стан і реабілітацію

Популярний актор театру та кіно Андрій Валенський, який служив на фронті та був серйозно поранений, вийшов на зв'язок.

Артист розповів про свій стан і реабілітацію. Наразі Валенський перебуває у Львові, де відновлюється після тяжкого поранення. Цілком ймовірно, що артист переніс операцію, адже, за його словами, він "уже трохи залізний". Андрій Валенський також подякував усім за підтримку і за кошти, які небайдужі донатили йому на лікування.

"Моє відновлення триває, я у файному місті Львові на плановій реабілітації, я вже трохи залізний і неабияк загартований. Я дуже дякую вам усім за розголос моєї історії, за ваші донати, за ваші слова підтримки, на них і тримаюся! Дякую всім тим, хто відвідував мене, з вашою допомогою я відновлююся з надшвидкістю!" – висловився актор.

Андрій Валенський / Фото: facebook.com/valensky.andre

Андрій Валенський зазначив, що сума, яка необхідна йому на реабілітацію, вже зібрана, тож він закрив банку для донатів. Окрім того, артист пообіцяв надавати всі звіти, на що він витратив кошти.

Зазначимо, на початку серпня стало відомо, що Андрій Валенський дістав серйозне поранення на фронті. Небайдужі почали артистові донатити кошти на реабілітацію. На жаль, актора ошукали аферисти і певну частину зібраних грошей нахабно вкрали.

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