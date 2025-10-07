Тилові міста перетворяться на прифронтові: військовий про нову дальність дронів РФ

Військовий і громадський діяч Єгор Фірсов / © Facebook/Єгор Фірсов

Про початок нового етапу у війні дронів свідчить поступове зниження інтенсивності використання традиційних FPV-дронів на користь крил FPV, які вже взяли на озброєння російські сили.

Про це військовий та громадський діяч Єгор Фірсов попередив у своєму дописі в соцмережах.

«Пріоритет перейде на крила FPV: дальність польоту 60–70 км — легко. В перспективі літатимуть і за 100 км. Вага боєкомплекту більша. Кілзона і потенційна зона ураження дронами буде лише зростати», — зазначає Фірсов.

Він підкреслює, що саме в цьому компоненті противник наразі випереджає Україну, ставши першим, хто почав масово застосовувати крила FPV-дронів.

Наслідки, за словами військового, відчутні вже зараз. Міста, які раніше вважалися тилом, перетворюються на прифронтові зони. Фірсов наводить приклад, що дистанція від Харкова до Бєлгорода (50 км), яка ще два роки тому була майже недосяжною для FPV, тепер є робочою дальністю.

«Будуть страждати міста, що поряд із фронтом. Ті дистанції, що вважалися недосяжними, — перетворилися на норму. На Донеччині Костянтинівка вже майже в такому ж становищі, як і Покровськ. Логістика дуже ускладнена через дрони з усіх боків», — зазначив він.

Через бої поблизу Часового Яру зросла загроза для Краматорська, куди тепер частіше долітають дрони, включаючи FPV на оптоволокні.

На Донеччині Костянтинівка опинилася майже в такому ж складному становищі, як і Покровськ, а в Дружківці вже готуються до евакуації.

Прогнозується, що траса Словʼянськ- Краматорськ-Дружківка буде дедалі щільніше контролюватися ворожими безпілотниками.

Нагадаємо, раніше співзасновник і керівник партнерства DroneUA Валерій Яковенко прокоментував тему збиття ворожих дронів цивільними. За його словами, здобувати навички поводження зі зброєю важливо, але збиття дронів з рушниць, особливо у місті, спричиняє низку ризиків.