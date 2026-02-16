Тили РФ горять: ЗСУ вгатили по скупченнях армії РФ та пункту управління дронами

ЗСУ тримають оборону / © Associated Press

Сили оборони України уразили райони зосередження живої сили противника, вузол зв’язку та пункт управління БпЛА.

Про це повідомив Генштаб.

«У ніч проти 16 лютого, у районі н.п. Калинівка (ТОТ Запорізької області), уражено район зосередження живої сили противника. У районі Новопавлівки (ТОТ Донецької області) уражено вузол зв’язку ворога. У районі н.п. Березове (ТОТ Дніпропетровської області) наші воїни вдарили по зосередженню живої сили противника. У районі н.п. Затишок (ТОТ Донецької області) уражено пункт управління БпЛА окупантів», — йдеться у повідомленні відомства.

Удари по Росії — останні новини

Сили оборони України вночі 9 лютого завдали ударів по військових об’єктах противника на території Росії та на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомили у Генштабі, в Суджі Курської області РФ було уражено пункт управління підрозділу повітряно-десантних військ противника. Водночас на ТОТ Херсонської області, поблизу населеного пункту Новоолексіївка, зафіксовано ураження складу боєприпасів ворога.

10 лютого ЗСУ вгатили по пунктах управління дронами та складах окупантів. За даними Генштабу, в Донецькій області, поблизу населеного пункту Ялта, було уражено ворожий ремонтний підрозділ, який забезпечував відновлення техніки окупантів.