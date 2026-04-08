Тили РФ вибухають: в окупованих Криму і Луганську - нова "бавовна", горить нафтобаза (відео)
Внаслідок успішної атаки Сил оборони уражено важливий логістичний вузол окупантів у Криму та об’єкти накопичення живої сили в РФ.
Ніч проти 8 квітня стала справжнім випробуванням для логістики та оборони окупантів. Сили оборони України за допомогою ударних БПЛА здійснили масштабну атаку на військові об’єкти в тимчасово окупованому Криму, Луганську, Мелітополі та на території РФ.
Про це пишуть російські Telegram-канали.
Найбільш резонансним став удар по нафтобазі у тимчасово окупованій Феодосії. Попри наявність на об’єкті зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир», дрони успішно уразили ціль.
Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа, яку мешканці півострова спостерігали на відстані до 25 кілометрів.
Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко також підтвердив успішне відпрацювання по об’єкту.
«Феодосія, АР Крим (о). Уражено нафтобазу. В результаті виникла пожежа, яку спостерігали на відстані до 25 км від місця горіння», — зазначив Андрющенко.
Вибухи в Луганську та знеструмлений Мелітополь
Не менш гучно було і в тимчасово окупованому Луганську. Російські джерела повідомляють про чисельні прильоти в межах міста. Наразі наслідки ударів уточнюються, проте місцеві мешканці публікують кадри задимлень.
Паралельно з цим, близько опівночі серія вибухів пролунала в тимчасово окупованому Мелітополі. Після гучних звуків у місті знову зникла електроенергія. Зафіксовано рух численних транзитних безпілотників та хаотичну роботу ворожої ППО. Роботу протиповітряної оборони окупантів також фіксували в Донецьку, звідки дрони прямували далі на схід.
«Бавовна» завітала і безпосередньо на територію Росії. Протягом всієї ночі під атакою перебувала Ростовська область. Активність ППО зафіксована в Таганрозькому районі та поблизу Міллерово. За попередніми даними, значних руйнувань там немає, проте Андрющенко зазначає, що напрямок ударів зміщується саме до місць накопичення особового складу та техніки росіян.
У Краснодарському краї, зокрема в районі Приморсько-Ахтарська, також зафіксовані наслідки. Місцева влада традиційно повідомила про пожежу в цивільних будинках, хоча реальні збитки військовим об’єктам ще встановлюються.
Також про вибухи повідомлялося і у Володимирській області, в районі військової частини №42754.
«Фіксувались вибухи в районі військової частини в/ч 42754, де знаходиться 1263-й арсенал», — резюмував Андрющенко.
Нагадаємо, за даними партизанського руху «АТЕШ», у тимчасово окупованому Криму російська система протиповітряної оборони зазнає серйозних втрат після ударів Сил оборони України.
Повідомляється, що серія точних атак призвела до знищення або виведення з ладу комплексів С-400 і «Панцир», через що окупанти не встигають відновлювати систему ППО.
За інформацією джерел, під удар потрапили позиції від Джанкоя до Євпаторії та Чорноморського, а для закриття прогалин російське командування змушене залучати до ППО непідготовлених осіб.
Партизани також зазначають, що дані про нові позиції та переміщення техніки передаються Силам оборони України.