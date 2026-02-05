Тисяча "Шахедів" одночасно: військовий розкрив нові плани Росії та локації пускових установок

Безпілотники / © ТСН

Реклама

Росія активно працює над збільшенням кількості майданчиків для запуску ударних безпілотників типу «Shahed». Однією з нових локацій став аеродром «Шаталово» у Смоленській області РФ, де ворог розміщує стаціонарні пускові установки та спецтехніку.

Про це в інтерв’ю 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко.

За словами військового, Росія не лише нарощує виробництво самих дронів-камікадзе, а й прагне збільшити щільність атак. Головна мета Кремля — мати можливість запускати по Україні критичну кількість БпЛА одночасно.

Реклама

«Ворог має в планах націлювати на Україну більший обсяг БпЛА, ніж робить це зараз, зокрема понад тисячу. Вони можуть спробувати це робити. Відповідно, їм потрібні пускові майданчики», — пояснив Мусієнко.

Саме для забезпечення таких масованих хвиль атак росіянам критично бракує наявних точок запуску, що змушує їх розширювати географію базування пускових розрахунків.

Чому РФ ховає пускові установки

Окрім бажання збільшити інтенсивність обстрілів, переміщення пускових комплексів має і безпекову складову для росіян. Сили оборони України ведуть постійне «полювання» на місця старту дронів.

Військовослужбовець зазначив, що противник чудово розуміє: українські захисники знають координати наявних баз і готові завдавати по них ударів, попри спроби прикриття російською ППО.

Реклама

«Ворог остерігається, що Сили оборони будуть завдавати ударів попри їх прикриття різними засобами ППО. Це теж одна з причин, чому ворог постійно шукає можливості перебазовувати свої пускові майданчики й створювати нові», — наголосив експерт.

Українські військові не сидять склавши руки. За останні кілька тижнів було завдано низку результативних ударів по місцях зберігання «Шахедів», зокрема на окупованій території Донеччини.

Триває системна робота з виявлення та ліквідації підрозділів РФ, які відповідають за запуску БпЛА. Це стосується не лише ударних дронів, а й розвідувальних безпілотників, FPV-дронів та новітніх дронів на оптоволокні. Знищення пускових потужностей ворога залишається пріоритетним завданням для захисту українського фронту і тилу.

Нагадаємо, військові попереджають, що російська армія може обробляти безпілотники отруйними речовинами, через що вони становлять серйозну загрозу навіть після падіння й без вибуху. У ЗСУ закликають громадян не підходити до місць падіння дронів, не торкатися уламків чи вцілілих апаратів і не намагатися їх оглядати самостійно. У разі виявлення БпЛА необхідно негайно повідомити військових або екстрені служби та триматися на безпечній відстані.