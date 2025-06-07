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- Війна
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Тисяча "Шахедів" щодня: експерт оцінив ризики масованих атак росіян по Україні
Зараз окупаційна армія може протягом доби випустити близько 500 дронів, але навіть не здатна повторювати такі атаки щодня.
Наразі росіяни не спроможні запускати тисячу дронів щодоби через брак навігаційних систем та пускових установок для БПЛА. Виробництво цих компонентів є доволі складним та вартісним, і російський ВПК не встигає задовольнити потреби окупаційної армії.
Таку думку висловив військовий експерт Павло Нарожний в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».
«Основна проблема — це виробництво навігаційних систем. Ці навігаційні системи, вони дуже схожі між „Шахедами“ та крилатими ракетами. Тобто вони [росіяни — ред.] не можуть випустити їх на якусь величезну кількість. Друга проблема — це пускові установки. Самі пускові установки також дають високу вартість», — пояснив експерт.
Він додав, що пускова установка «Шахеда» — це вантажівка, на платформу якої встановлюють спеціальний контейнер.
«Він виглядає як морський контейнер, але насправді там всередині — „Шахеди“. І вони також мають проблему з виробництвом цих пускових установок для дронів. Тому казати, що вони зараз спроможні випускати тисячу дронів на добу — це нереальна цифра», — зауважив експерт.
За його словами, зараз російська армія може протягом доби випустити близько 500 дронів, і навіть з цієї кількості не всі вони мають бойову частину.
«Зараз вони випускають до п’ятисот, і для цього їм треба близько тижня накопичувати безпілотники. І приблизно половина з них — це не бойові дрони, а імітатори. Тому тисяча зараз виглядає абсолютно нереалістичною цифрою.», — наголосив Павло Нарожний.
Нагадаємо, Україна розробляє "дрони-мисливці" на "Шахеди" та інші БпЛА. Виробництво «антидронів» нарощується, адже вони вже довели свою ефективність в захисті неба над Києвом.