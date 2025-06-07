Тисяча "Шахедів" щодня: експерт оцінив ризики масованих атак росіян по Україні

Російська армія не спроможна щодня запускати по Україні тисячу дронів / © ТСН.ua

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Наразі росіяни не спроможні запускати тисячу дронів щодоби через брак навігаційних систем та пускових установок для БПЛА. Виробництво цих компонентів є доволі складним та вартісним, і російський ВПК не встигає задовольнити потреби окупаційної армії.

Таку думку висловив військовий експерт Павло Нарожний в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

«Основна проблема — це виробництво навігаційних систем. Ці навігаційні системи, вони дуже схожі між „Шахедами“ та крилатими ракетами. Тобто вони [росіяни — ред.] не можуть випустити їх на якусь величезну кількість. Друга проблема — це пускові установки. Самі пускові установки також дають високу вартість», — пояснив експерт.

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Він додав, що пускова установка «Шахеда» — це вантажівка, на платформу якої встановлюють спеціальний контейнер.

«Він виглядає як морський контейнер, але насправді там всередині — „Шахеди“. І вони також мають проблему з виробництвом цих пускових установок для дронів. Тому казати, що вони зараз спроможні випускати тисячу дронів на добу — це нереальна цифра», — зауважив експерт.

За його словами, зараз російська армія може протягом доби випустити близько 500 дронів, і навіть з цієї кількості не всі вони мають бойову частину.

«Зараз вони випускають до п’ятисот, і для цього їм треба близько тижня накопичувати безпілотники. І приблизно половина з них — це не бойові дрони, а імітатори. Тому тисяча зараз виглядає абсолютно нереалістичною цифрою.», — наголосив Павло Нарожний.

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Нагадаємо, Україна розробляє "дрони-мисливці" на "Шахеди" та інші БпЛА. Виробництво «антидронів» нарощується, адже вони вже довели свою ефективність в захисті неба над Києвом.