Тисячі дронів-убивць у Львові та Чернівцях: Берлінська про 2026 рік

Берлінська зробила моторошний прогноз на 2026 рік, який сама назвала «фантастичним фільмом жахів»: тисячі дронів-убивць, які цілодобово полюватимуть за людьми в тилових українських містах.

Марія Берлінська

Наступного, 2026 року є загроза, що тисячі російських дронів літатимуть над українськими містами «в режимі постійного полювання». І це стосується не лише Сум, Дніпра чи Харкова, а й, наприклад, Львова та Чернівців.

Про це заявила українська громадська діячка, керівниця «Центру підтримки аеророзвідки» Марія Берлінська в Telegram.

Загроза для Львова та Чернівців

«Зараз усі бояться „Шахедів“ і ракетних ударів. Але „Шахеди“ й ракети б’ють по конкретних координатах. Є дещо значно небезпечніше — тисячі дронів над містами в режимі постійного полювання. Це те, що стане нашою реальністю вже 2026 року. І стосується не лише Сум, Дніпра чи Харкова, а й Львова та Чернівців«, — поділилася моторошним прогнозом Берлінська.

Фантастичний фільм жахів

«Тисячі дронів-убивць, які будуть цілодобово полювати за людьми. Я розумію, що це звучить як фантастичний фільм жахів. Але це наша реальність, за моєю оцінкою, вже наступного року«, — вважає Берлінська.

Чому влада не готується до нової загрози

На її думку, контрзаходи є — це автоматичні турелі, зенітні дрони, електромагнітні та лазерні засоби. Волонтерка закликає владу, як центральна, так і місцеву, вже зараз шукати рішення.

Берлінська визнає, що навряд чи хтось сильно готується до цієї загрози.

«Як „готувалися“ до цього до „Шахедів“, дронів на оптоволокні, КАБів… Та й загалом до вторгнення ворога», — нагадує вона.

Берлінська нагадує, що до 2026 року залишилося буквально пів року. Вона закликає українців запитати, хто відповідатиме, якщо завтра в Києві, Запоріжжі, Дніпрі та інших містах доведеться жити перебіжками і по підвалах, під постійним полюванням російських дронів.

Раніше Марія Берлінська заявила, що Росія зможе запускати понад 1000 «Шахедів» за добу.

Нагадаємо, волонтер і блогер Сергій Стерненко «розніс» військове керівництво за ігнорування небезпеки від «Шахедів».

Фахівець із систем РЕБ і зв’язку Сергій Бескрестнов з позивним «Флеш» також зробив загрозливе попередження, що Росія «рознесе» всю країну «Шахедами», якщо Україна не вживе негайних заходів.

А військовий і репер Ярмак (Yarmak) навіть заявив про «криваву осінь» та порадив українцям забиратися з міст, проте згодом видалив допис.

