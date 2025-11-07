Тисячі випадків СЗЧ: Жорін б'є на сполох через "пожежі" в армії та брак людей

СЗЧ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Ситуація з самовільним залишенням частин (СЗЧ) в ЗСУ досягла «катастрофічних» масштабів. Максим Жорін заявив, що в деяких підрозділах рахунок йде на «тисячі». Він закликав шукати причини у професіоналізмі командирів.

Про це підполковник Збройних сил України, написав у своєму Telegram-каналі.

Коментуючи цифри СЗЧ, озвучені раніше військовим Ігорем Луценком, Жорін назвав ситуацію «повною катастрофою». Він підкреслив, що на тлі гострого браку людей на фронті цьому питанню необхідно приділяти значно більше уваги.

«Перестати займатись гасінням пожеж, бо вони вже занадто великих масштабів. А нарешті підійти до реального вивчення питання й зрозуміти, чому в одних підрозділах ця цифра неістотна, а в інших обраховується в тисячах», — написав він.

В чому причина

На думку Жоріна, відповідь на це питання лежить у площині роботи з особовим складом. Він назвав ключові фактори, які призводять до масових втеч.

«Підготовка, забезпечення, ставлення до людей та професіоналізм самих командирів. Це те, з чим цілком можливо працювати, і головне — критично необхідно», — пояснив військовослужбовець.

Якщо не вивчити та не вирішити цю проблему, наслідки можуть бути фатальними. Жорін попередив, що «скоро кількість СЗЧ перевалить за показники поповнення».

Він також провів тривожну паралель із ворогом.

«Додайте ще до цього велику мобілізацію в РФ, де явно таких проблем вони не матимуть», — підсумував Жорін.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко повідомив, що у жовтні зафіксовано рекордну кількість самовільного залишення частин — 21 602 випадки. Він попередив, що зростання дезертирства створює критичну загрозу для обороноздатності України та закликав терміново реагувати на проблему.