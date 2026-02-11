Прапор США / © Associated Press

Реклама

Атаки на логістичні маршрути та мережі постачання союзників Росії дедалі більше підривають здатність Кремля вести війну.

Про це пише Fox News у матеріалі, підготовленому після спілкування з експертами з безпеки.

Автори нагадують про обіцянку президента США Дональда Трампа запровадити «дуже серйозні наслідки» для Росії у 2025 році, якщо вона не погодиться на угоду про припинення війни проти України.

Реклама

Експерти зазначають, що Росія вже стикається з відчутними наслідками. Зокрема, через тиск США на країни-посередники — Венесуелу та Іран, що призвело до зменшення доходів, які опосередковано надходять до Москви.

Морган Мерфі, який у 2025 році обіймав посаду старшого радника спецпосланника президента США з питань України, заявив, що Дональд Трамп уже «прибрав Венесуелу з шахівниці», а тепер намагається зробити те саме з Іраном.

«Це має змінити розрахунки Путіна», — наголосив Мерфі.

Fox News зазначає, що останніми роками Іран і Росія суттєво зміцнили партнерство. Зокрема, Тегеран постачає Москві ударні безпілотники та забезпечує інші форми оборонної співпраці, що дозволяє Росії атакувати Україну.

Реклама

«Це зблизило два режими, які перебувають під жорсткими санкціями, в економічному та військовому плані», — пише видання.

Генерал ВПС США у відставці Брюс Карлсон вважає, що адміністрація Трампа стратегічно тисне на Росію саме через її союзників і посередників, щоб змусити Кремль припинити війну.

«У будь-якій кампанії ви не просто атакуєте командні центри — ви перерізаєте лінії постачання та логістику. Тиск на російських маріонеток саме це й робить. Венесуела, Іран і тіньовий флот є ключовими артеріями, що живлять війну Росії в Україні», — сказав Карлсон.

Він також наголосив, що тиск на Європу з вимогою збільшити витрати НАТО та відмовитися від російських нафти й газу безпосередньо впливає на ухвалення рішень у Москві.

Реклама

Карлсон додав, що США посилюють ізоляцію Росії, залишаючи Путіна з меншою кількістю прихильників, обмеженими ресурсами та значно меншою гнучкістю.

На його думку, війна Росії критично залежить від зовнішніх постачальників і схем обходу санкцій. Удар по будь-якій ланці цього ланцюга послаблює доходи Кремля та його можливості підтримувати атаки на цивільне населення України.

Виконавча директорка зовнішньополітичної групи Vandenberg Coalition Керрі Філіпетті наголосила, що посилений тиск на Іран безпосередньо загрожує постачанню зброї та безпілотників, які Росія використовує проти українських цивільних.

«Миру в Україні можна досягти лише тоді, коли Росію змусять зіткнутися з реальними наслідками», — зазначила вона.

Реклама

Генерал-лейтенант ВПС США у відставці Річард Ньютон вважає, що Трамп цілеспрямовано руйнує фінансові та логістичні системи, які підтримують війну диктатора Путіна. Зокрема, йдеться про тиск на режим Ніколаса Мадуро у Венесуелі та спроби змусити Індію відмовитися від російської нафти.

Морган Мерфі також заявив, що Трамп окреслив для Москви «реалістичний варіант виходу».

«Йдеться про повернення Росії за головний дипломатичний стіл, відновлення частини комерційних доступів до Заходу та визнання нинішньої окупації українських територій без офіційного визнання суверенітету», — пояснив він.

Мерфі порівняв цю пропозицію із «золотим мостом» для Путіна, який дозволив би вийти з війни. Водночас Кремль, за його словами, наразі відкинув цей варіант.

Реклама

«Це рішення, яке росіянам доведеться прийняти. Скільки ще життів вони хочуть згодувати цій м’ясорубці? Скільки ще смертей вони готові витримати?» — підсумував Мерфі.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зробив низку заяв про війну, заявивши, що нічого нового у контактах з європейцями щодо України немає.

Ми раніше інформували, що напередодні четвертої річниці вторгнення до України доходи Росії від експорту нафти й газу обвалилися до небачених роками мінімумів.