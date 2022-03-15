У 14 областях України відновили навчання: до дистанційних занять долучають дітей, які тікали від війни

У 14 областях України відновили навчання: до дистанційних занять долучають дітей, які тікали від війни

У Рівному чекають до співпраці вчителів.

Педагоги враховуватимуть нові реалії війни - у разі тривоги заняття перериватимуть, аби діти могли сховатися в укриття. У школах Західної України - купа новачків. Це учні-переселенці. Батьки більшості дітей вважають, що їх треба відволікати від війни, тож реєструють у школах тих міст та сіл, де знайшли тимчасовий прихисток.

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Львів

Для шестирічної Оленки з Бучі це перший онлайн-урок в житті. А ще нова школа - до Львова приїхала напередодні. Хоч і мала, але розуміє - її сім’я врятувалася дивом. «Ми бачили по дорозі згорілі танки, машини всі буди побиті. Я одну людину бачила, що він з велосипедом лежить мертвий. Мама казала не дивіться у вікно, але я не могла і дивилася», - пригадує дівчинка.

Восьмикласник Ілля з Києва вночі, як і всі мешканці Львівщини, майже 6 годин провів в укритті, а зранку прийшов на уроки. Деякі - для нього геть нові «Є нові предмети - фінансова грамотність. Сьогодні була польська мова, яку я до того не вчив», - розповідає хлопчик.

Виснаженість дітей розуміють, кажуть вчителі. Проте запевняють, навчання їм потрібне. «Коли вони вчаться, то фактично вони не думають про те, що з ними всіма сталося», - переконана директорка ліцею Світлана Матис.

Сьогодні у Львові до онлайн-навчання приєдналася майже тисяча дітей, які тікали від війни. Всі школи працюють дистанційно. Адже, як і садочки, стали тимчасовим прихистком для біженців. «Ми плануємо на цьому тижні перепланувати роботу. Зробимо чергові садки, де можна буде приймати дітей тих батьків, які сьогодні йдуть на роботу», - заявив мер Львова Андрій Садовий

Прикарпаття

В Івано-Франківську в перший за війну навчальний день до віртуальної школи приєдналося 2 третини учнів. Серед них купа новачків. За останні три дні лише в обласному центрі таких 740. «Ми моніторимо всі навички, які вони отримали до того. Тобто, які вони мови вчили, відповідно до цього, знаходимо навчальний заклад», - зазначила заступниця міського голови Івано-Франківська Вікторія Дротянко.

У найближчі дні нових учнів ще побільшає, адже деякі, як Аня та Оля із Запоріжжя - лише готуються повернутися до школи. Батьки кажуть, дівчатам потрібні уроки, аби вони не дивилися постійно новини з фронту. «Це дуже важко звикати до нового класу, нових дітей, вчителів. А так наздогнати програму дуже хочеться», - каже жінка.

У франківських вишах на онлайн-пари прийшли понад 80% студентів. Тих, хто пішов на фронт чи до тероборони, перевели на індивідуальний графік. Тут готові приймати нових студентів. «Маємо ресурси до 10 тисяч вільних місць. І готові співпрацювати з тими університетами, які постраждали», - каже ректор Прикарпатського національного університету Ігор Цепенда.

Рівне

Гуртожиток коледжу дає прихисток тим, хто тікає від війни.

«В нас розбомбили школу, дитсадок», - розповідає студент із Київщини Денис. Зараз юнак міркує, як долучитися до навчання. А школярі з Кременчуга -Мирослав, Ліля із Марк – вже вчаться за завданнями своєї вчительки.

В місцевих школах готові приєднати усіх дітей-переселенців. Головне, аби батьки зареєстрували їх до школи. «Ми створили такі гугл-форми з кьюаркодами, заповнюють таку форму, ми для себе бачимо, що є така дитина і долучаємо її до того закладу, який фізично найближче», - каже керівник Департаменту освіти Рівненщини Петро Коржевський.

У навчальних закладах Рівненщини чекають і на переселенців-вчителів. Навіть тих, які зараз за кордоном.

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