У 3-й штурмовій бригаді ЗСУ спростували взяття Андріївки: "Заява хибна і передчасна"

У бригаді заявили, що бої на території села тривають.

Бійці Третьої штурмової бригади ЗСУ спростували повернення Андріївки Бахмутського району Донецької області під контроль України, про що раніше заявляла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Там заявили, що це передчасна та хибна заява.

Про це йдеться у заяві пресслужби бригади.

У Третій штурмовій бригаді заявили, що інформація про звільнення Андріївки є хибною та передчасною. Там додали, що подібна інформація шкодить Збройним силам.

"Заява про взяття Андріївки є хибною та передчасною. Наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки. Подібні заяви є шкідливими, несуть загрозу для життя особового складу та шкодять виконанню бойових завдань", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 вересня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про звільнення Андріївки. Проте після заяви бойової бригади вона відредагувала пост про звільнення цього населеного пункту. Вона додала, що в цьому селі ситуація дуже складна і напружена.

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